آخرهن زينب غريب.. فنانات تعرضن للتحرش: «حسيت بإيد بتحسس عليا»

«كنت ماشية بمنطقة قصر النيل.. لقيت واحد بيصورني من ورا.. تقريبا افتكرني جاموسة ماشية قدامه».. هكذا وصفت الفنانة زينب غريب واقعة التحرش بها من قبل طبيب بيطري، وتوثيقها الواقعة بمحضر في قسم الشرطة.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز وقائع التحرش بالفنانين والعقوبات:

• طبيب بيطري يتحرش بزينب غريب

أعلنت الفنانة زينب غريب تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة.

وكتبت في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط».

وتابعت: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه».

وتبين إنها تفاجأت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.

• التحرش بهنا الزاهد

وفي واقعة التحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية 6 أشخاص، ارتكبوا واقعة التحرش بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة، كانت برصد المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظي، أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص، يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وبالفحص والتحري.. توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وأمكن ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه الخمسة.

كانت الفنانة هنا الزاهد، وثقت لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

• دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني أيضًا للتحرش الجنسي، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها «فحص شامل»، إنها شعرت بيد شخص تتحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي، مؤكدة أنها استطاعت الإمساك بهذا الشاب، قائلة: «جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي».

• رانيا يوسف

كشفت النجمة رانيا يوسف تعرضها للتحرش خلال استضافتها ببرنامج فضائي ، وقالت: «إنها تعرضت للتحرش في مكان عام، وحاولت الإمساك بالمتحرش لكنها لم تستطع لامتلاء المكان بالناس».

كما غردت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، كاشفة عن تعرضها للتحرش، وكتبت: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعانى منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعانى منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

• عقوبة التحرش

وجاء في قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على: «يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) : «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.