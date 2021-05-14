أغاني أم كلثوم في العيد.. ماجدة الرومي تعيد الجمهور للزمن الجميل

عرضت فضائية "ON"، حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021، وذلك بمناسبة الاحتفال بأول أيام عيد الفطر أمس الخميس، لتقدم عددا من الأعمال الغنائية الرائعة أعادت الجمهور لزمن الفن الجميل.

وقدمت ماجدة الرومي خلال الحفل باقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بتوزيع جديد يتماشى مع تطور الأوركسترا من توزيع أحمد الموجي، حيث غنت بقيادة المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني في القاهرة، وسط إشادات كبيرة لها على السوشيال ميديا عقب عرض الحفل.

أقيم الحفل يوم 2 أبريل الماضي، ويعد حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغني في قصر القبة بعد فتحه للجمهور.

وكان مدحت العدل، نشر كواليس تسجيل أغنية جديدة تجمعه بماجدة الرومي تحمل عنوان "الأرض ستبقى عربية" ، حيث شارك العدل، فيديو من كواليس تسجيل الأغنية داخل الاستديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"من كواليس تسجيل أغنية (الأرض ستبقى عربية).. غناء ماجدة الرومي، كلمات مدحت العدل، ألحان ميشيل فاضل"، حيث من المرجح ان تطرحها للجمهور قريبا بعدما تاجل طرحها اكثر من مره موخرا.

ماجدة الرومي مواليد 1956 و تنحدر من عائلة الرومي التي تتأصل من عائلة البرادعي من مدينة صور في جنوب لبنان، هي ابنة الموسيقار اللبناني حليم الرومي الذي ولد في صور، جنوبي لبنان .

ولدت في بيت فني فهي ابنة الموسيقار الشهير في العالم العربي حليم الرومي والذي كان وراء بروز "أسطورة الغناء" السيدة فيروز. ولقد تأثرت ماجدة الرومي منذ الطفولة بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان .

كان أوّل انطلاقتها من أستديو الفنّ 74 الذي كان يقدّمه تلفزيون لبنان حيث غنّت أغنية "يا طيور" للفنّانة الراحلة اسمهان لأنّ هذه الأغنية تبرز طبقات صوت "ماجدة" و كان ذلك في عام 1974. بعد أن رفض والدها الفكرة قائلا لها: العلم قبل الفنّ والجامعة قبل الأستديو وحبّ الفكر قبل حبّ الظهور، قبل عندما سمعها تغنّي هذه الأغنية ولكنّه اشترط عليها أن تكمّل تعليمها.