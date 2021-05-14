مصيف بلطيم خال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

خلت شواطئ مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ من المواطنين والمعيدين، في ثاني أيام عيد الفطر، ولم يسمح لروادها من الدخول، وأغلقت منافذ المصيف الأربعة، ولم يسمح بالدخول إلا للمقيمين شريطة إقامتهم بفلاتهم وعشهم دون التواجد بشواطئ المصيف، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ، بعدم دخول المواطنين شواطئ المصيف.

وأكد العميد محمد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع منع التجمعات بمصيف بلطيم، ومنع الدخول إلا للمقيمين فقط، الذين التزموا عششهم، واقتصر خروجهم على التسوق من السوبر ماركت، والمحال دون التواجد على الشواطئ، مضيفا هناك تشديدات أمنية على بوابة مدخل المصيف، وعلى الشواطئ لعدم السماح بالتواجد بالشواطئ.

وحذر رئيس مدينة مصيف بلطيم، من التسلل من الجبال للدخول للمصيف بدون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما خلا كورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وخلت أيضا الحدائق والمتنزهات من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.

كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.

شواطئ بلطيم

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