الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصيف بلطيم خال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

شواطئ بلطيم
شواطئ بلطيم

خلت شواطئ مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ من المواطنين والمعيدين، في ثاني أيام عيد الفطر، ولم يسمح لروادها من الدخول، وأغلقت منافذ المصيف الأربعة، ولم يسمح بالدخول إلا للمقيمين شريطة إقامتهم بفلاتهم وعشهم دون التواجد بشواطئ المصيف، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ، بعدم دخول المواطنين شواطئ المصيف.

وأكد العميد محمد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع منع التجمعات بمصيف بلطيم، ومنع الدخول إلا للمقيمين فقط، الذين التزموا عششهم، واقتصر خروجهم على التسوق من السوبر ماركت، والمحال دون التواجد على الشواطئ، مضيفا هناك تشديدات أمنية على بوابة مدخل المصيف، وعلى الشواطئ لعدم السماح بالتواجد بالشواطئ.

وحذر رئيس مدينة مصيف بلطيم، من التسلل من الجبال للدخول للمصيف بدون تصريح لعدم وجود أسوار حول المدينة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما خلا كورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وخلت أيضا الحدائق والمتنزهات من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.

كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا.

شواطئ بلطيم

IMG-20210513-WA0113
IMG-20210513-WA0113
IMG-20210513-WA0111
IMG-20210513-WA0111
IMG-20210513-WA0112
IMG-20210513-WA0112
IMG-20210513-WA0110
IMG-20210513-WA0110
IMG-20210513-WA0109
IMG-20210513-WA0109
IMG-20210513-WA0108
IMG-20210513-WA0108
IMG-20210513-WA0107
IMG-20210513-WA0107
IMG-20210513-WA0104
IMG-20210513-WA0104
IMG-20210513-WA0106
IMG-20210513-WA0106
بلطيم العيد دسوق فوه كفر الشيخ

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

«حياة كريمة» توزع الكعك.. والمستفيدون: «عشنا فرحة العيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى