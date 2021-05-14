غلق وتشميع 19 مقهى ومحلاً لمخالفة الإجراءات الاحترازية بسوهاج

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، جولاتها الميدانية على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مركز ومدينة جرجا، شنت الوحدة المحلية برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، حملات مكبرة استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 50 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 10 شيش، وغلق 5 محال تجارية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، وضبط 50 من المضبوطات المختلفة، كما تم رش وتطهير 25 شارعا، و60 وحدة سكنية ، و12 منشأة حكومية.

وأوضح عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة استهدفت المدينة وقرى " أولاد سالم، وأولاد خلف، السلام، الخيام، أولاد يحيي "، للتأكد من مدى التزام المحلات بقرار الغلق، وتم ضبط 5 أنشطة مخالفة منها "مقهى - وصالة العاب - وصالون حلاقة - ورشة نجارة - محل ملابس "، بالإضافة إلى مصادرة 4 شيش.

وأشار عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج إلى القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، اسفرت عن مصادرة 9 شيش، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية لكسرها مواعيد الغلق المقررة.

وقال حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم ضبط ومصادرة عدد من الشيش، وغلق محل حلاقة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، وتم تحرير 4 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة طما، قال حازم أبو الخير رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات للمرور على المقاهي، والمحلات، ومواقف السيارات بدائرة المركز، وتم تحرير 8 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، وغلق 2 مقهى مخالف.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملة استهدفت منطقة سيالة أولاد نصير، وشارع المحطة، وشارع الجرجاوية الرئيسي، ومنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، وشارع سيالة أولاد نصير، ومنطقة العارف، وطريق ترعة نجع حمادي، ومنطقة المخبز الألي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم الي تنفيذ حملات مكبرة بجميع أنحاء المركز، أسفرت عن غلق مقهى و5 محلات تجارية مخالفة للإجراءات، وتحرير 10 محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق المقررة.

وذكرت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير 24 مخالفة وغرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 6 شيش، وتحرير 3 محاضر لمحلات تجارية مخالفة، كما تم تطهير وتعقيم 50 شارع بالمدينة، والقرى التابعة.