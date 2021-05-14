الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في أول أيام العيد

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوعي المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وبالجهود التي يبذلها العاملون بحماية الأراضي لمنع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر وتعاملها الفورى مع حالات التعدى.

كما أشاد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات التعدى إلى أدنى مستوياتها وايضا الإزالة في المهد لاي اعمال تشوين مواد بناء.
ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أكد أن حالات التعدى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس 13 مايو كانت فقط 22 حالة تم إزالتها بالكامل، بمساحة 16 قيراط وجاءت على النحو التالي 6 حالات في محافظة الغربية و4 في بني سويف و3 بالجيزة والمنوفية وحالتين في الفيوم وحالة واحدة فقط في كل من الشرقية والأقصر والمنيا والإسماعيلية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة إعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار تبويرها بعد إزالة مظاهر التعدى ومواد البناء.
كما أكد القصير على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

وكان  الوزير السيد القصر  قد رفع درجة الاستعداد القصوى للعاملين بالوزارة وادارات حماية الاراضي بالقاهرة والمحافظات ومتابعة اللجنة التنسيقية للأسمدة ومتابعة التوزيع في المحافظات خلال العيد مع تكليف الطب البيطري بتقديم النصح والارشاد للمواطنين بشأن تناول الأسماك المملحة بأنواعها واللحوم بأنواعها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وزير الزراعة سياسة فقط حالة تعد على الأراضي الزراعية اول أيام عيد الفطر وإزالتها

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

إيرادات أفلام عيد الفطر 2021.. رامز جلال يتصدر السباق

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل طقس الـ 3 أيام المقبلة

«أجمل عيدية».. المفرج عنهم بعفو رئاسي يشكرون الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى