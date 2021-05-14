الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت مخالفة في أول أيام العيد بالمنيا

حملات لمتابعة تطبيق
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الأحترازية خلال العيد بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشآت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشآت، وفض سرادق فرح، خلال اليوم الأول من أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على جميع المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

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المنيا حملات فيروس كورونا المستجد تحرير أول أيام العيد

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