تحرير 45 مخالفة وإغلاق 8 منشآت مخالفة في أول أيام العيد بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حررت 45 مخالفة للأفراد والمنشآت، لعدم ارتداء الكمامات، كما تم إغلاق 8 منشآت، وفض سرادق فرح، خلال اليوم الأول من أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال المرور على جميع المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وبمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتاباً دورياً لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.