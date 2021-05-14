رئيس جامعة أسيوط يسلّم «هدايا الرئيس» لأسر شهداء الأطقم الطبية

أجرى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، زيارة إلى عدد من أسر شهداء الأطقم الطبية من أبناء مستشفيات أسيوط الجامعية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم عدد من الهدايا العينية والمالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن رئيس جامعة أسيوط اللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية وحرصه على إدخال السرور على أبناء شهداء الأطقم الطبية في العيد وتقديره لتضحيات الأطقم الطبية ممن ضحوا بحياتهم خلال قيامهم بأداء واجبهم المهنى فى التصدى لفيروس كورونا وعلاج المرضى.

وأشار إلى أن زيارته لأسر شهداء الأطقم الطبية بدأت بزيارة أسرة الدكتور محمد أحمد على غليونجى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة و الجهاز الهضمي بكلية الطب حيث استقبلته زوجته الدكتورة هالة صلاح الدين وأطفاله، أعقبها توجهه إلى منزل مصطفى عيد جاد الرب المسعف بقسم أمراض الصدر بالمستشفى الجامعى حيث كان فى استقباله السيدة حمدية محمد محمود زوجة المرحوم وأولاده، وكانت المحطة الأخيرة فى جولة رئيس الجامعة فى قرية موشا وذلك لزيارة أسرة المرحومة السيدة نادية فاروق الممرضة حيث التقى خلال زيارته بالطالبة إسراء أسامة كمال الطالبة بكلية الآداب قسم الإعلام بالجامعة وأخواتها من أبناء الفقيدة.

وخلال زيارته نقل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئته لأسر الشهداء من الأطقم الطبية، مؤكداً خلال لقائه بأفراد الأسر على تقدير الدولة المصرية وجامعة أسيوط لدور الأطقم الطبية وتضحياتهم بأنفسهم من أجل علاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، داعيهم للشعور بالفخر والاعتزاز بشهدائهم ممن لم يتوانوا فى القيام بعملهم وأداء مهامهم فى الخدمة الطبية على أكمل وجه فى ظل جائحة كورونا وانتشار الوباء، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة سوف تظل بجانبهم دوماً وأن أبوابه ستظل مفتوحة لتذليل أي عقبات أو حل أى مشكلات قد تواجههم.

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