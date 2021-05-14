الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الجامعات التكنولوجية الجديدة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، حول الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.

وأشار التقرير، الصادر اليوم الجمعة، إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. 
وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول).

- جامعة الدلتا التكنولوجية: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 
وتشمل برامج: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

- جامعة بني سويف التكنولوجية: تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة. 
وتشتمل على برامج: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تضم الجامعات التكنولوجية قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

وأوضح التقرير أن خطة التوسع فى الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم 6 جامعات جارٍ العمل على إنشائها بمحافظات (أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة "الأقصر"، برج العرب، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية).

وستقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

وأوضح التقرير أن الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: -
"الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراة المهنية" في التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق  العمل، كما أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

اخبار إجتماع وزير التعليم العالي آليات وزارة التعليم العالى آخر أخبار امتحانات الجامعات اليوم إجازة الجامعات التقديم فى الجامعات الأهلية

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

«خدت دور برد عجيب».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى