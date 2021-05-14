20 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى وسط انتهاكات الاحتلال

أدى نحو 20 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.

وانطلقت في المسجد مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، منددة بعدوان الاحتلال على الفلسطينين، خاصة في القدس وقطاع غزة.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات في المكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن لم تعرف هويته، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

واستشهد 10 فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.