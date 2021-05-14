الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنطونيوس يشهد حفل تنصيب مطران الكنيسة الإنجليكانية بالقدس

الانبا انطونيوس ومطران
الانبا انطونيوس ومطران الكنيسة الإنجليكانية بالقدس

شهد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدني حفل تنصيب مطران الإنجيليكان الجديد بالقدس 
 المطران حسام نعوم مطران الكنيسة الإنجليكانية، بحضور رؤساء الطوائف المسيحية وممثلين من جميع الطوائف.

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يشار إلى أن الكنيسة الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية  (المعروفة ايضا باسم "الكنيسة الانجليكانية)، انتخبت في يناير الماضي  أسقفها الخامس عشر، وهو القس حسام الياس نعوم ويخلف نعوم المطران سهيل دواني، ليصبح بذلك راعيا للابرشية المسؤولة عن هذه الكنيسة في الأردن وفلسطين واسرائيل ولبنان وسوريا.

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والمطران المنتخب حسام نعوم من مواليد مدينة شفاعمرو في الجليل ويبلغ من العمر 45 عاما وكان قد عين في العام 2012 عميدا لكاتدرائية القديس جورج ليكون بذلك أول عميد عربي فلسطيني يعيّن في هذا المنصب.

وكان نعوم قد درس اللاهوت في كلية التجلي وجامعة رودس في جراهمستاون في جنوب إفريقيا، وأكمل دراسة الماجستير في اللاهوت والقانون الكنسي في كلية فرجينيا للاهوت بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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