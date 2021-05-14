الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«منافى الرب» و«ابن عروس».. عروض مسرحية لقصور الثقافة بالوادى الجديد

عروض مسرحية في الوادي
عروض مسرحية في الوادي الجديد

بدأ فرع ثقافة الوادى الجديد فعاليات بالعرض المسرحى "منافى الرب" لفرقة الخارجة المسرحية على مسرح سينما هيبس، النص عن رواية الأديب أشرف الخمايسى ويطرح فكرة الموت والحياة وقيم التمسك بالعالم الذى صنعه أصحابه والرغبه فى الونس بعيدا عن العزلة والوحدة بعد الممات، ويؤكد أن كل منا له منفاه الذى صنعه ليلجأ به للرب أو يهرب به من عذابات الحياه ويتبقى دائما غناء العشق الأبدي، التفاصيل والحياه بكل ما تطرحه من عذابات ومأسي لا نهايه لها. النص إعداد بكرى عبد الحميد، ديكور وازياء الدكتورة داليا صالح، أشعار خالد الطاهر، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، تعبير حركى مصطفى آمين، إخراج أشرف النوبي.

وقدمت فرقة قصر ثقافة موط العرض المسرحى "ابن عروس" تأليف يس الضوى، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان عبد البارى عبد العزيز، إستعرضات محمد جابر، ديكور وأزياء وإكسسوار فتحى مرزوق، إخراج أسامة عبد الرؤوف، تدور فكرة العرض حول آخر أيام المماليك فى الصعيد ومقاومة أهل الصعيد لهم وسيرة ابن عروس كبطل شعبي يقاوم الظلم ويحث الناس على ترك الصمت والثورة ضد الظلم والقهر.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض قد أطلقت الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرضا مسرحيا لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرضا من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنمية مواهب الشباب عروض مسرحية في المحافظات منافي الرب عرض مسرحي محافظة الوادي الجديد

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