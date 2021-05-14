الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القطة العميا».. أول عروض الموسم المسرحي الجديد لقصور الثقافة بأسيوط

العرض المسرحي القطة
العرض المسرحي "القطة العميا"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات الموسم المسرحى للفرق المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أبوتيج العرض المسرحي "القطة العميا" بقرية النخيل بأبوتيج والذى يستمىر حتى ١٦ مايو الجارى. 

تدور أحداث العرض في محاولات التخبط ومحاولة الرؤية والوصول إلى الأحلام التي يحلم بها كل من يلعب داخل لعبة القطة العميا آملين في الوصول إلى خلاص يجعلهم يستمرون في اللعب، فاللعبة هي الحياة التي نعيشها بكل تفاصيلها من ملهاة وتراجيديا، من حزن وفرح، من ضحك وبكاء، كأن في العرض النقيض لكل شيء ليعبر عن الحياة، العرض من تأليف سامح عثمان، ديكور أميرة كمال، ألحان عبد النبي حساني إخراج كريم الشاوري بطولة نخبة من الشباب المبدعين لفرقة قصر ثقافة أبوتيج المسرحية.

تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرض مسرحي لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرض من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.

وتقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عدد (28) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة القاهرة، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الجيزة، 6 عروض لفرع ثقافة القليوبية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الفيوم، 3 عروض لفرق فرع ثقافة بنى سويف)، وبإقليم شرق الدلتا عدد (24) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة الدقهلية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة دمياط، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الشرقية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة كفر الشيخ)، وبإقليم غرب ووسط الدلتا عدد (24) عرض، (8 عروض لفرق فرع ثقافة الإسكندرية، 7 عروض لفرق فرع ثقافة الغربية، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنوفية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة البحيرة، 1 عرض لفرق فرع ثقافة مطروح)، بجانب عدد (21) عرض بإقليم وسط الصعيد، (10 عروض لفرق فرع ثقافة أسيوط، 5 عروض لفرق فرع ثقافة سوهاج، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنيا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة الوادي الجديد)، وعدد (19) عرض بإقليم جنوب الصعيد، (6 عروض لفرق فرع ثقافة الأقصر، 7 عروض لفرق فرع ثقافة قنا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة أسوان، 3 عروض لفرق فرع ثقافة البحر الأحمر)، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها (10) عروض (2 عرض لفرق فرع ثقافة السويس، 4 عروض لفرق فرع ثقافة بورسعيد، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الإسماعيلية).

قصور الثقافة الموسم المسرحي الجديد اقيلم وسط الصعيد الثقافي فعاليات ثقافية عروض مسرحية في المحافظات

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