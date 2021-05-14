12 قتيلًا بانفجار قرب مسجد فى كابول

قتل 12 شخصًا على الأقل جراء انفجار قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، هو الثاني في أقل من أسبوع، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة.

وكان انفجار وقع السبت الماضي بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول، أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

وتتزامن تلك الانفجارات مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت الأحد الماضي عن أن قنابل زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة.

وكان مسئول كبير في الوزارة أبلغ وكالة «رويترز»، طالبًا عدم نشر اسمه، بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.