خطة النواب: الموازنة الجديدة أكثر دقة في استهداف الفئات غير القادرة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2021 – 2022 تعد أكثر دقة في استهداف الفئات غير القادرة عن الموازنات السابقة، خاصة أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة يمثل حوالي 20% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فهناك زيادة في عدد المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في الموازنات الجديدة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لكان تأثير جائحة كورونا أشد قسوة على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتضح في الوضع بلبنان على سبيل المثال، بانهيار العملة هناك ووجود تضخم كبير، مشيرًا إلى أن هناك عدة توصيات للجنة الخطة والموازنة يتم تقديمها للحكومة لتنفيذها، وتقوم الحكومة بتنفيذ عدد كبير منها.

وأشار إلى أن مخصصات التعليم والصحة سيتم زيادتها في الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد طلب تلك الوزارات، مؤكدًا أن هناك أولوية لقطاعي الصحة والتعليم حال وجود زيادات في بنود الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن تلك الموازنة أكبر نسبة فى زيادات الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز، بالإضافة لتخصيص 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي، وتُعد الحماية الاجتماعية هى الأكبر بموازنة العام المالى 2021/ 2022.

وجاءت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 والخاص بـ(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وبلغت مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية والمنح فى موازنة 21/22 نحو 181 مليارا و715 مليون جنيه وهى موجهة لدعم الركاب فى مواصلات النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضا لمعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة ودعم البرامج الخاصة بالتامين الصحى لمختلف الفئات.

وبلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى الموازنة نحو 19 مليارا و248 مليون جنيه منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى ويستفيد منها 3 ملايين و600 ألف أسرة، وكذلك معاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه يستفيد منه 55 ألف أسرة، وكذلك نحو 178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ويستفيد منها 23 ألف أسرة.