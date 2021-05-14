بلجيكا: نطالب مرارا وتكرارا من إسرائيل وقف أنشطتها الاستيطانية

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، أن بلجيكا تطالب مرارا وتكرارا من إسرائيل وقف أنشطتها الاستيطانية، وعمليات الهدم والطرد التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وتعارض بشكل واضح إمكانية حل الدولتين للخطر.

وقالت ويلمس في ردها على أسئلة شفوية طرحها عدد من النواب، خلال جلسة عامة للبرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم الجمعة، إن التصعيد من التوترات يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.

كما تطرقت ويلمس إلى التهديدات الإسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس، داعية إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

وحول الوضع في قطاع غزة شددت ويلمس على أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين خاصة الأطفال وهو ما لا يمكن قبوله، متابعة "لا يمكن تحقيق السلام والأمن، إلا من خلال المفاوضات".

ولفتت ويلمس إلى أن الأولوية العاجلة هي دعم جميع المبادرات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى وضع حد للتصعيد الحالي، حيث تجري مناقشة الوضع في مجلس الأمن في نيويورك ونأمل أن يتبع ذلك بيان رسمي حازم من الأعضاء.

وطالبت ويلمس بالنظر على المستوى الأوروبي في خارطة طريق تحدد بوضوح التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل دعم استئناف مفاوضات السلام والمشاركة بنشاط في ذلك، ويجب على بلجيكا وشركائها الأوروبيين إظهار المزيد من الاتساق في نهجهم تجاه الاستعمار.

كما دعت ويلمس لأن يكون دور بلجيكا هو دعم جميع الجهود الهادفة إلى تشجيع استئناف مفاوضات ذات مصداقية، لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، والعيش بسلام وأمن.

واستشهد 10 فلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.