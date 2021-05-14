الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل 3 وفيات و1452 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 1.452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 186.370 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 543.610 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.626 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.422 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 523.778 حالة.

لقاح كورونا 

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، تقديم 55.611 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 11.422.565 جرعة، بمعدل توزيع 115.49 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إنتاج اللقاح في الإمارات

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد- 19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، خلال حفل أقيم سابقًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

إصابات كورونا
إصابات كورونا
الإمارات فيروس كورونا إصابة جديدة حالات شفاء وفيات وزارة الصحة

الأكثر قراءة

«طوارئ» في 3 مستشفيات مصرية لاستقبال مصابي غزة

مقتل 7 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى من غزة

جريمة مروّعة في الهرم.. وضع «الفلفل الأحمر» بأماكن حساسة بجسد زوجته ثم صورها عارية

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ثانى أيام عيد الفطر

«الدستور» تنشر النص الكامل لأخطر كتب عبدالمتعال الصعيدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتهدئة «فورية» في غزة وإسرائيل

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى