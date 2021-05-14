إحالة «جزار» قطّع زوجته ووضعها في «الفريزر» إلى الجنايات

حصلت "الدستور" على تفاصيل إحالة جزار متهم بقتل وتقطيع زوجته ووضعها في «الفريزر» بسبب شكه في سلوكها بمنطقة الهرم، في القضية التي حملت الرقم 2079 لسنة 2021 جنايات الهرم المقيدة برقم 81 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر لمحكمة الجنايات.

وفي هذا التقرير نستعرض نص قرار احالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة وكذلك نص أقوال والدة المجني عليها أمام النيابة العامة.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمود ش" 43 عاما - جزار - ومقيم نزلة السيسي، البيني، الجيزة، الهرم، لأنه في يوم ۲۰۲۰/۸/۱۳ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، قتل المجني عليها "أمنية ف"، عمدا مع سبق الإصرار إثر خلافات زوجية مرجعها تشككه بسوء سلوكها وكذا ديمومة طلبها الانفصال عنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منها وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا- تالي الوصف - وكذا أكياس بلاستيكية.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه ونفاذا لما انتواه وإبان تواجدهما بمسكنهما عاجلها بعدة طعنات قاسيات بمواضع قاتلة بجسدها، قاصدا من ذلك قتلها، مختتما جرمه بتقطيع جثمانها لأشلاء واضعا إياها داخل أكياس بلاستيكية فأحدث بها الإصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا (سكينا ) بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

أقوال والدة المجني عليها

وكشفت أقوال "مايسة ا" (والده المجني عليها) بديمومة الخلافات بين نجلتها وزوجها "المتهم' بسبب سوء حالته المادية وقبيل اكتشاف الواقعةانقطع التواصل معها، حيث انها قد نمي لعلمها بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي وكذا أدوات الجزارة من الحانوت محل عملة، فتوجهت الي محل سكنها وقامت بالطرق على باب المسكن الا انها لم تجد أحد فتوجهت الى ديوان القسم وبلغت عن تغيب نجلتها وزوجها وانتقلي برفقتها الشاهد لللعقار وبالبحث عثر على اشلاء جثمان نجلتها بداخل اكياس بلاستيكية سوداء اللون.

كما أضافت أن المتهم هو من قام بارتكاب تلك الواقعة.