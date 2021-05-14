أمريكا تندد بالاستغلال السياسي للقاحات كورونا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تقف مع هندوراس وتندد "بالاستغلال البغيض" للقاحات كوفيد-19 لتحقيق أغراض سياسية، وذلك بعد اتهام تايوان للصين بالسعي لاستغلال اللقاح لتحقيق تقارب دبلوماسي مع واحدة من حلفاء تايبيه.

وكانت هندوراس وهي واحدة من بين عدد محدود من دول أمريكا اللاتينية التي ما زال لها علاقات دبلوماسية مع تايوان، قد أعلنت أنها تبحث افتتاح مكتب في الصين في محاولة للحصول على جرعات تحتاج إليها بشدة من لقاح كوفيد-19 مما دفع تايبيه لانتقاد بكين لاستخدام سياسة اللقاح مقابل الاعتراف.

وتتلقى العديد من دول أمريكا اللاتينية لقاحات صينية لكن دولا مثل هندوراس وجواتيمالا لها علاقات مع تايوان، التي تعتبرها بكين إقليما مارقا، لا تحصل على هذه اللقاحات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لرويترز دون أن يذكر الصين بالاسم "نندد بالاستخدام السخيف لمساعدة طبية يمكن أن تنقذ أرواحا لتحقيق أغراض سياسية ضيقة من جانب دول معينة مانحة (للقاحات)".