استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن لم تعرف هويته، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

واستشهد 10 فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه تم استهداف منصات لإطلاق الصواريخ شمال قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في ياد مردخاي ونتيف هعسره.

وكانت كتائب القسام، أعلنت صباح اليوم الجمعة، استهداف مصنع الكيماويات بنير عوز بطائرة شهاب الانتحارية، وفقا لما أوردته دنيا الوطن فى نبأ عاجل لها قبل قليل.