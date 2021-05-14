الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز «جاماليا» الروسي: اختبار أول لقاح أنفي ضد كورونا نهاية 2021

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال رئيس مركز"جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، إن الاختبار السريري لأول لقاح أنفي ضد وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد – 19" سيبدأ نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022، وسيتم تسجيله عام 2022.

وأوضح جينسبورج -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن مركز "جاماليا" يعمل باستمرار على وضع لقاحات جديدة وتحديث اللقاحات الموجودة، ومن بين اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا لقاح يحقن عن طريق الأنف، وأنه يجري الآن اختباراته قبل السريرية، ومن المقرر بدء اختباراته السريرية نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه من المفترض أن يحقن اللقاح أولا بجرعتين، ولكن من غير المُستبعد أن تستخدم في المستقبل جرعة واحدة فقط، موضحا أن اللقاح الجديد لا تنتج عنه أية أعراض جانبية عمليا.

ألكسندر جينسبورج كورونا روسيا وباء فيروس كورونا اللقاح

الأكثر قراءة

«طوارئ» في 3 مستشفيات مصرية لاستقبال مصابي غزة

مقتل 7 إسرائيليين إثر القصف الصاروخى من غزة

جريمة مروّعة في الهرم.. وضع «الفلفل الأحمر» بأماكن حساسة بجسد زوجته ثم صورها عارية

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ثانى أيام عيد الفطر

«عمال مصر» يطالب «العمل الدولية» بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتهدئة «فورية» في غزة وإسرائيل

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى