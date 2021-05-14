إصابات جديدة بكورونا في النمسا وكازاخستان وكرواتيا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، 635 ألفا و780 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية، توزعت على النحو التالي: فيينا 211، وفورارلبرغ 79، وتيرول 81، وستيريا 149، وسالزبورغ 34، والنمسا العليا 132، والنمسا السفلى 114، وكارينثيا 70 مصابا.

وأشارت إلى تسجيل 11 حالة وفاة خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10 آلاف و455 حالة، لافتة إلى تعافي 612 ألفا و523 حالة، وأنه يتواجد في المستشفيات 922 حالة منها 322 في العناية المُركزة بينما تلقى التطعيم باللقاح المضاد للفيروس 3 ملايين و880 ألفا و 377 شخصا.

كورونا في كازاخستان

سجلت وزارة الصحة في كازاخستان، 2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 353 ألفا و140 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2704 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 310 آلاف و168 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 41 ألفا و94 شخصا، منهم 15 ألفا و68 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 802 في حالة حرجة.

إصابات كورونا في كرواتيا

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا، 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 349 ألفا و84 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، اليوم الجمعة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و664 حالة وفاة عقب تسجيل 41 وفاة جديدة خلال نفس الفترة.

وأضافت أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 334 ألفا و206 متعافين، عقب تسجيل ألف و537 حالة تعاف جديدة أمس.

يُشار إلى أن كرواتيا أجرت على مدار أمس 6 آلاف و587 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى أكثر من مليون اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في كرواتيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من 980 ألف شخص تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

يذكر أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 161 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين حتى الآن.