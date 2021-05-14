علماء: منشأ فيروس كورونا لا يزال غير واضح

أكدت مجموعة من كبار العلماء في خطاب، أن منشأ فيروس كورونا المستجد لا يزال غير واضح، ولا توجد حتى الآن أدلة واضحة للبت بشكل قاطع أنه نشأ على نحو طبيعي أو نتج من تسرب من أحد المعامل، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال 18 عالمًا، منهم رافيندرا جوبتا، خبير علم الأحياء المجهرية في جامعة كمبردج وجيسي بلوم الذي يدرس نشأة الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان "لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد منشأ الجائحة".

وتابع العلماء "نظريتا التسرب العارض من معمل والانتقال من الحيوانات إلى البشر ما زالتا قائمتين".

يذكر أن وثائق نشرت حديثًا كشفت عن معلومات صادمة حول مناقشة علماء صينيين استخدام الفيروس كسلاح بيولوجي.

وأشار موقع ري بيوبابلك وصحيفة THE AUSTRALIAN، الأحد الماضى، إلى أن قادة جيش التحرير الشعبي الصيني تنبأوا بأن الحرب العالمية الثالثة ستخاض بأسلحة بيولوجية.

ولفت الموقع إلى أن العلماء العسكريين الصينيين ناقشوا، استخدام فيروسات السارس كسلاح بيولوجي عام 2015، أي قبل 5 سنوات من ظهور جائحة كوفيد-19 وانتشاره إلى أجزاء مختلفة من العالم، مما قد يشير إلى أن الفيروس قد تم تصنيعه في أحد مختبرات ووهان، وفق ما أشيع من روايات في وقت سابق.

كما كشفت الوثيقة العسكرية التي حملت عنوان "الأصل غير الطبيعي للسارس والأنواع الجديدة من الفيروسات التي يصنعها الإنسان كأسلحة بيولوجية وراثية" عن خطط الجيش الصيني فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية.

كما زعمت الوثائق الصادرة باللغة الصينية أن هجومًا بسلاح بيولوجي قد يتسبب في انهيار النظام الطبي للعدو.

من جانبها، علقت عالمة الفيروسات الصينية الهاربة لي مينغ يان، على هذه الأنباء، قائلة في تغريدة لها على حسابها على تويتر "إن الوثيقة تعتبر كتابًا مدرسيًا جديدًا عن الأسلحة البيولوجية للجيش الصيني، مضيفة أنها ستترجمها إلى الإنجليزية مع متطوعين صينيين".