حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل طقس الـ 3 أيام المقبلة

يحرص الكثير على معرفة أخبار طقس أيام عيد الفطر الفطر المبارك، والذي يواصل في ارتفاع درجات حرارته لليوم الجمعة الذي يشهد ثاني أيام عيد الفطر على مختلف الأنحاء، والذي يصحبه نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وعدة مناطق أخرى، وتكون أعلى درجات حرارة اليوم في جنوب مصر وتصل إلى 39 درجة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة، التي توافق ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك، يشهد الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، دون وجود ظواهر جوية أخرى تؤثر على حركة المواطنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ثاني أيام العيد، نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعرض خبراء الأرصاد الظواهر الجوية الطبيعية المصاحبة للطقس، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة، ثاني أيام العيد، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مفيدين بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع رياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من متر الى واحد ونصف متر، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر ورياح شماليه غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 18، شمال الصعيد 37 للعظمى و22 للصغرى، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.



وعن طقس ثالث أيام عيد الفطر، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يكون نهارًا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس ثالث أيام العيد كما توقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، ثالث أيام عيد الفطر، على القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26.