الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تشدد قيود كورونا مجددا

الحكومة السنغافورية
الحكومة السنغافورية

شددت الحكومة السنغافورية اليوم الجمعة القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ منتصف عام 2020، حيث حظرت تناول الطعام داخل المطاعم وقصرت عدد الحاضرين في الفعاليات على 100 شخص بحد أقصى. 

ومن المقرر أن تستمر القيود لمدة شهر واحد اعتبارا من بعد غد الأحد وأن تشمل قصر التجمعات لتكون بين شخصين بحد أقصى. 

وقال لورانس وونج، وزير المالية الجديد والرئيس المشارك لفريق الحكومة لمواجهة الأوبئة: "إذا أردتم الخروج من أجل أي شيء، مثل التسوق من البقالة، وممارسة التمارين الرياضية، سيتم السماح بمشاركة شخصين بحد أقصى من الآن فصاعدا". 

وذكر رئيس الوزراء لي هسين لونج، فيما يتعلق بالفيروس: "سيكون هذا صعبا على الجميع، لكن إذا أدينا جميعا دورنا، فسوف ننجح في وقف انتشاره".

وقد أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان رسمي اليوم الجمعة تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 63 ألفا و419 حالة.

وقال البيان - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه تم تسجيل 6 وفيات متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى ألفين و736 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أيضا 15 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين في البلاد 54 ألفا و634 حالة.

الحكومة السنغافورية كورونا كوفيد جائحة كورونا ممارسة التمارين الرياضية

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