محمد رياض: استعنا بمتخصص في الصاغة للاهتمام بالتفاصيل.. وشخصية الشيمي مميزة (حوار)

هو واحد من الفنانين المتألقين خلال شهر رمضان لتقديمه شخصية صعبة ومركبة في أحداث مسلسله الجديد “النمر” الذي يشارك فيه مع الفنان محمد عادل إمام الذي وصفه بالفنان الكبير قبل انطلاق عرض العمل في رمضان الجاري، إنه الفنان محمد رياض الذي يقدم شخصية رضوان الشيمي تاجر الذهب الكبير، والذي فتح قلبه وعقله في حوار لـ"الدستور"، عن كواليس مسلسله الجديد النمر، وإلى نص الحوار..

في البداية كلمنا عن ردود الأفعال التي وجدتها بعد عرض مسلسلك الجديد النمر؟

الحمد لله ردود الأفعال كانت مبهرة ومبشرة للغاية، فمنذ أولى حلقات العمل ونحن نرى تفاعل كبير من قبل الجمهور، الذي أشاد بسرد أحداث العمل وكذلك طريقة عرض قصته وارتباطها منذ طلته الأولى ، واعتقد ان هذا يظهر حجم التعب الذي رأيناه وكم المجهود الذي تم بذله منذ بدايه تحضيراتنا للعمل الذي نصوره في ظروف صعبه مثل انتشار فيروس كورونا الذي حاولنا الابتعاد عنه وحماية أنفسنا باتباع الإجراءات الاحترازية على قدر استطاعتنا.

ـ رأينا حالة حب كيميا بينك وبين الفنان محمد عادل إمام.. حدثنا عن ذلك ؟

بدايه القول احب أن أقول أن كافة الفنانين المشاركين في العمل يمتازوا بالأخلاق والرقي في التعامل ولديهم حالة دفء شديدة جعلت اللوكيشن التواجد فيه أمر ممتع ومريح للتمثيل فيه بطريقة احترافية شديدة، فحالة الحب بين أي فنانين في أي عمل يظهر في الأخير للجمهور بعمل به مشاهد جيدة القيمة، والتعاون مع محمد عادل إمام كان لطيف جدا فهو شخص جميل خارج وداخل اللوكيشن ورأيت بيننا كيمياء شديدة، ورأيته كثيرا خارج اوقات العمل لكن لم نكن أصدقاء بالمعنى الحرفي، لكن عندما تقربنا أكثر في المسلسل شعرت بحالة سعادة كبيرة فهو شخص كوميدي وجدع ولديه كاريزما مميزة .

ـ كيف وجدت شخصيتك في العمل وكيف قمت بتحضيرها ؟

تحدثت مع المخرجه شيرين عادل أكثر من مرة ووضعنا الخطوط الأساسية للعمل كما تحدثت مرتين أو أكثر مع مؤلف العمل محمد صلاح العزب، وتحدثنا عن تفاصيلها بكل انطباعتها، واعتقد أن الحديث عن تفاصيلها بشكل أعمق كان مع شيرين عادل، التي جلسنا أكثر من مرة للوقوف على كل ما يحيط بها من كافة الزوايا، إلى أن خرجت بهذه الطريقة.

ـ وماذا عن تفاصيل شخصية الشيمي رضوان التي تقدمها خلال أحداث العمل ؟

هي شخصيه شيك ومليئة بالشر، فهو شخص متواجد في الصاغة منذ سنوات عديدة لكنه طور من نفسه كثيرا فهو شخص متعلم تعليم جيد يهتم بالشكل والمضمون، يفرق كثيرا عمن حوله، يحاول أن يكون مختلف بكل تفاصيله، فهو شخص متطور ولديه عقلية مرتبة ولا ينفعل إطلاقا، فهي شخصية من الشخصيات الجديدة عليا، والحمد لله رد فعل الجمهور عليها إلا وقتنا الحالي كانت جيدة جدا ، فهناك كثيرين تحدثوا معي عن شكلها الجيد وهذا أمر أسعدني كثيرا وحمسني خلال تصويري لمشاهد الشخصية التي ستكون بها مفاجآت وانفعالات خلال الحلقات المقبلة.

العمل يتم تصويره في منطقة الصاغة.. كيف رأيت ذلك وهل استعنت ببعض خبرات من رجال يعملن بالصاغة؟

بالتأكيد استعنا بشخص يعمل في الصاغة ليكون معنا في وضع تفاصيل من حياة الصاغة، فهو شخص متخصص ليكون مهتم بالتفاصيل فمسكة الألماس والذهب واللغة بين تجار الصاغة ومصطلحاتهم تم التدريب عليها جميعا من خلال هذا الشخص وتفاصيل أخرى، كما أن الأماكن التي تم التصوير فيها كانت اماكن من الصاغه فالمصنع الذي صورت فيه اول مشاهد الشخصيه كانت في مصنع للصاغه فعليا، وهذا لم يكن سهلا التصوير فيه بشكل طبيعي، وأرهقنا كثيرا وقت ذلك.

ـ الدراما عموما لم تتناول أعمال تتحدث عن الصاغة وتفاصيلها كيف رأيت ذلك ؟

بالفعل فالعمل كان منفردا بذلك فهناك تفاصيل أخرى اهتمينا بها في العمل مثل ان العمال العاملين في مصانع الصاغة لا يغسلون أيديهم بشكل طبيعي لكن بطريقة مختلفة وفي صرف معين حيث يتجمع كل الذهب الذي في أيديهم بالمصفى ويتكون ذهب خالص يصل لثلاثة كيلو أحيانا في العام وهذه الأمور غاية في الأهمية توضيحها، فكلما اهتميت بالتفاصيل كلما صدقك المشاهد بشكل أكبر.

هل هناك تحولات في الشخصية وما هي مفاجآت العمل للحلقات المقبلة؟

دون حرق للأحداث، إلا أن هناك الكثير من التغيرات الكبيرة في العمل، وهناك تحولات كبيرة للشخصية، فهناك تطورات كبيرة، فهناك كمية أحداث مختلفة ومتواصلة في الحلقات المقبلة، وهذا أمر محمس للغاية لمتابعة ردود الأفعال حولها، والحمد لله ضربة بداية الحلقات كانت مهمة وجيدة.

ـ ما هي الصعوبات التي واجهتك في العمل ؟

هناك العديد من الامور الصعبه التي قابلتها في العمل والتي كانت ابرزها فيروس كورونا وفكرة الاهتمام بالاجراءات الوقائيه خلال التصوير، فهذا ارهقنا كثيرا فكان هناك حذر شديد وتخوف ايضا عند التصوير وهذا امر عاني منه الجميع، ونع ذلك فالله خير حافظ ونحن نقدم ما علينا والباقي على الله، والحمدلله الامور عدت الي وقتنا الحالي بافضل شكل ممكن دون حدوث اي مشاكل تذكر، كما ان شركه سينرجي والتي وفرت كل التفاصيل لاخراج العمل بشكل ممتاز وفرت كل الإجراءات الاحترازية، لحماية كل فريق العمل، والجميع كان ملتزما بكل التعليمات، كورونا فيروس خطير والحذر أمر ضروري، وعلى الرغم من هذه الأجواء بذل كل فريق العمل مجهودا كبيرا حتى يخرج المسلسل بشكل وصورة مشرفة.

ـ وماذا عن مشاركة بيومي فؤاد ونيرمين الفقي في بطولة العمل ؟

المسلسل ملئ بالأبطال ذو الطابع التمثيلي المميز، وهما أبطال محبوبين وذو شعبية كبيرة، ولكل منهم خط درامي مغاير عن الآخر، وأنا سعيد بالاشتراك معهم في العمل وكواليسي معهم كانت رائعة واستمتعت بها وبصداقتهم كثيرا.

ـ كيف رأيت التعاون مع مؤلف العمل محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل ؟

المسلسل مكتوب بطريقه تعتمد علي التشويق وبه خطوط دراميه عديده وتم صياغتها بشكل احترافي للغايه، ومحمد صلاح العزب مؤلف ذو قيمه مميزه وجيده واعتقد انه اثبت نجاحه خلال السنوات الماضيه مع محمد امام، وهذا العام اكد نجاحه ، اما المخرجه شيرين عادل فهي غنيه عن التعريف فهي واحده من اكبر المخرجين في عالمنا العربي علي مستوي التكنيك والاداء الاخراجي ولديها الكثير من الحرافيه العاليه فهي مخرجه مهتمه بالتفاصيل بشكل يفوق الوصف وتحب اظهار اعمالها بأفضل شكل ممكن، وانا سعيد للتواجد معهم في المسلسل.

ـ رأينا ردود أفعال مختلفة من جانب بعض العاملين في الصاغة كيف رأيت ذلك ؟

نحن نقدم عمل درامي به الجيد والسئ وطبيعي ان نظهر الجانبين في العمل، والعمل لا يسئ لاي شخص فالحياه مليئه بكل شيء وبالطبع نحن لا نقصد اهانه اي شخص، كما ان العمل يتناول شخصيات جيده ايضا في الصاغة فالعمل متوازن علي كافه المستويات.

ـ كيف رأيت المنافسة هذا العام في ظل تنوع الأعمال المشاركة في الموسم ؟

المنافسة شيء صحي ومفيد للجمهور والفنان ، فالكل يحاول ان يخرج بافضل شكل ممكن، فجميع ممن يشارك في العمل يريد ان يظهر بطريقه جيده تفيده وتقدمه للجمهور بشكل جيد من مدير التصوير والمونيتر ومسوولي الإخراج والموسيقي التصويرية ومهندسي الديكور وشركه الانتاج وخلافه، فكل عنصر من عناصر العمل يود ان يقدم افضل ما عليه، فعلي سبيل المثال هناك مشاهد يستمر تصويرها لساعات طويله حتي يخرج المشهد علي افضل شكل ممكن، وهذا بسبب المنافسة الموجوده في الموسم وهذا يعود بالنفع للمشاهد بالتأكيد.

ـ أخيرا متى انتهيت من تصوير العمل وما هي مشاريعك المقبلة ؟

صورنا المسلسل لساعات طويلة يوميا، وانتهينا يوم 25 رمضان تقريبا، وأحضر لعمل درامى آخر خلال الفترة القادمة سأعلن عن تفاصيله بعد الانتهاء من جميع تعاقداته، أما على مستوى السينما فلم اتعاقد إلى الآن على أي عمل آخر.