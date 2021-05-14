إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة الشرق الأوسط القادمة من بيروت اشتبه عبد السلام عادل رئيس قسم تفتيش الركاب المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من لبنان اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي رأفت مأمور الفحص فتلاحظ له وجود شرائط أدوية وسط متعلقات وملابس الراكب داخل حقائبه.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وجود 21 شريط تركيز 150 مل وتركيز 75 مل بإجمالي 210 قرص من الأقراص المخدرة بين طيات ملابسه .

وقام أسامة دياب مدير الجمرك بمواجهة الراكب بالمضبوطات فأقر بأنه يقوم بتوصيلها لشخص يتعاطى الأقراص المخدرة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 48 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى و كذلك تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط.