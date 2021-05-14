«سرايا القدس» تطلق قذائف هاون على مستوطنتي إيرز وزكيم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، بإطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على مستوطنتي إيرز وزكيم.

وقامت سرايا القدس بقصف موقعي إيرز وزكيم بعدة قذائف من الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام، صباح اليوم الجمعة، استهداف مصنع الكيماويات بنير عوز بطائرة شهاب الانتحارية، وفقا لما أوردته دنيا الوطن.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 9 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن قواته تعمل على مدار الساعة للدفاع عن المستوطنين على أعلى مستوى وتقليل الضحايا في قطاع غزة كلما أمكن ذلك.

فيما استشهد 10 فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

وفى بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والقدس.