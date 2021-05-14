الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يهبط بعد تهدئة الاتحادي لتوتر التضخم الأمريكي

الدولار
الدولار

انخفض الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الجمعة مع تعافي الإقبال على المخاطرة في مختلف الأسواق، وذلك بعد أن ساعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع في تهدئة التوتر بشأن تسارع التضخم بالولايات المتحدة.

وانخفض الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا في أوقات تقلبات السوق، ثلث نقطة مئوية مقابل سلة من العملات، ماحيا بعض مكاسبه السابقة التي حققها يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في أسعار المستهلكين.

وهون مسؤولو الاتحادي من شأن توقعات تشديد السياسة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار على خلفية إعادة فتح الاقتصاد سيكون مؤقتا، ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أبريل أسرع وتيرة في نحو 12 عاما بفعل ازدهار في الطلب.

ومن المقرر صدور من البيانات الأمريكية الأخرى في وقت لاحق من اليوم، منها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، والتي من المرجح أن تعطي مزيدا من المؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي.
وكان اليورو من بين العملات الرابحة مقابل الدولار اليوم، إذ صعد 0.4 بالمئة إلى 1.21265 دولار.

ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل ربح يفوق 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي، وذلك بدعم رهانات على تعاف اقتصادي قوي في بريطانيا وتوقعات بألا يكون هناك أي استفتاء على استقلال اسكتلندا.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه بتكوين لتسجيل أسوأ أداء سبوعي منذ فبراير شباط، إذ يجري تداولها قرب مستوى 50 ألف دولار، وذلك بعد قول رئيس تسلا إيلون ماسك هذا الأسبوع إنه سيوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها بسبب مخاوف بيئية.

حوم الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى الأربعاء الماضي، مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة التيسير النقدي، وذلك قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي.

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