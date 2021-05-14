الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

9 إرشادات للتعامل مع النحل خلال فصل الصيف

خلايا النحل
خلايا النحل

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث النحل الإرشادات الضرورية للتعامل مع النحل  خلال فصل الصيف وهي:
– لا تغتر بالعمل فى النحل وتزيد له البراويز الفارغة ليملئها بالبيض فلا تجد عسل فى النهاية.
– اضغط نحلك ولا تعطى الملكات فرصة للإكثار فى البيض.
– الفترة القادمة فى شمال الجمهورية (وجه بحرى) هى فترة جمع العسل ووقف البيض.
– التقلب فى درجات الحرارة والارتفاع الشديد كان هو السبب فى انخفاض الأنتاج فى المواسم السابقة.
– كثير من المزارعين كان ينتظر حتى انتهاء عطلة العيد ليبدأ فى حش البرسيم وزراعة الأرز ومنهم من بدأ أمس كما حدث فى منطقتى (يوم العيد) فلا تغتر ببداية الموسم وكن على حذر (أضغط نحلك).
– احذر أيضاً ان ضغط النحل هذه الفترة قد يتسبب فى زيادة رغبة النحل فى التطريد خاصة الملكات كبيرة السن (الملكات من العام الماضى أو ما سبقه).
– استمر فى توفير مصدر مياه نظيفة فى منحلك.
– استمر فى تظليل المنحل ويمكنك كشف جزء من المظلة فى الأيام التى تنخفض حرارتها عن 35 درجة مئوية واعادة تغطيتها فى الأيام الحارة.
– الخلايا التى بها فتحات تهوية سفلية (فى أرضية الخلية) وتغطى بقطعة من المشمع البلاستيك (النايلون) يمكنك كشف جزء من المشمع من تحت الغطاء ليساعد فى سحب الرطوبة من الخلية وجودة تكثيف العسل.  

يذكر أنه يمكن تعلّم كيفية تربية النّحل عن طريق الانضمام لجمعيات مربّي النّحل للحصول على الإرشاد والتوجيه اللّازم، أو من خلال قراءة الكتب المتخصّصة في هذا المجال، ومن أهم النّصائح التي يمكن تقديمها للمبتدئين الاكتفاء بعدد محدّد من خلايا النحل في البداية بحيث يترواح بين خليتين إلى خمس خلايا، ثمّ التّوسع في ذلك بعد اكتساب الخبرة، ويُعدُّ نوع النّحل الإيطالي الخيار الأفضل للمبتدئين، وذلك لأنّه سهل الانقياد.

الزراعة تحدد 9ارشادات ضرورية للتعامل النحل خلال فصل

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