أفلام جديدة ومسرحيات.. خريطة عروض قنوات «المتحدة» ثاني أيام العيد

تعرض القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجديدة والمميزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مدار اليوم.

عروض قناة الحياة

تعرض شبكة قنوات الحياة اليوم، ثاني أيام العيد فيلم "شنطة حمزة" بطولة النجم حمادة هلال ويسرا اللوزي وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامية الطرابلسي في تمام العاشرة مساء، ويختتم اليوم في الثانية عشرة والنصف صباحا بمسرحية مدرسة المشاغبين من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وسهير البابلي وعدد من النجوم، وخلال اليوم تعرض القناة مجموعة مميزة من الأعمال الكلاسيكية مثل فيلم "سلام يا صاحبي" بطولة عادل إمام وسعيد صالح وحلقات من مسلسلات رمضان الأخيرة.

عروض قناة دي إم سي

وتقدم قناة دي إم سي خلال اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك فيلم "لف ودوران" بطولة النجم أحمد حلمي ودنيا سمير غانم وجميلة عوض وصابرين وإنعام سالوسة وميمي جمال وبيومي فؤاد في تمام الحادية عشرة مساء كما تعرض القناة قبلها حلقة من حلقات برنامج صاحبة السعادة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

عروض قناة ON

وتقدم قنوات ON باقة كوميدية مميزة خلال اليوم تبدأ في السادسة مساء من خلال مسرحية ريا وسكينة من بطولة شادية وسهير البابلي وأحمد بدير وعبد المنعم مدبولي، وفي العاشرة مساء تعرض القناة فيلم "بنك الحظ" من بطولة كلا من أكرم حسني ومحمد ممدوح ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وفي الثانية عشرة صباحا تقدم القناة سهرة مميزة مع أبلة فاهيتا وحلقة للنجم الشعبي حكيم وسط اجواء من الغناء والكوميديا والمسابقات الطريفة.

عروض قناة سي بي سي

وتقدم قناة سي بي سي سهرة مميزة من خلال حلقة من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي بالإضافة إلى فيلم "مراتي وزوجتي" بطوولة الفنان رامز جلال وشيري عادل وعدد من النجوم بالإضافة إلى حلقات من مسلسلات رمضان المنقضي على مدار اليوم.

ومن المقرر أن تستمر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم العروض المميزة على مدار أيام العيد والتي بدأتها أمس بمجموعة من الأعمال الجديدة على قنواتها المختلفة وسط متابعة من الجمهور.