الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موزّع إنترنت دون ترخيص في الغربية

ضبط موزع انترنت
ضبط موزع انترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

 أكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام أحد الأشخاص  بإنشاء منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه .

وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام " 9 راوتر ماركات مختلفة،  10 وحده أكسيس بوينت ، 3 سويتش ، كيسة كمبيوتر، مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة".

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى . 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

الداخلية الغربية غير مرخصة خدمات الانترنت منظومة اتصالات

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