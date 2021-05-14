إصابات بالآلاف بفيروس كورونا في أفغانستان وتايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان رسمي اليوم الجمعة، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 63 ألفا و419 حالة.

وقال البيان - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه تم تسجيل 6 وفيات متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى ألفين و736 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أيضا 15 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين في البلاد 54 ألفا و634 حالة.

كورونا في تايلاند

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، 2256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 96 ألفا و50 إصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الجمعة، فإن مركز إدارة أزمة كورونا أكد تسجيل 30 حالة وفاة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 548 حالة.

وتجاوز العدد الاجمالي للمتعافين من المرض 62 ألف حالة، وهو ما مثل 88ر64% من إجمالي عدد المُصابين، بينما تخضع 33 ألفا و186 حالة للرعاية الطبية في المستشفيات كما أن هناك 1203 حالات حرجة و408 تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وأفاد المركز بأنه منذ بدء الموجة الثالثة من مرض فيروس كورونا الجديد في تايلاند في أوائل أبريل الماضي، تم الإبلاغ عن 67 ألفا و187 حالة إصابة بكورونا، تعافى منها 34 ألفا و890 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.