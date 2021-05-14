محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأيام الاجازات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للامن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات اليوم بمراكز البداري والقوصية والفتح وساحل سليم تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامه سحيم رئيس مركز ساحل سليم بالتنسيق مع الجهات المعنية من بينها مديريتي الزراعة والري وحماية الأراضي وقسم الإزالات والجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والأحواض وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ومديرية الأمن ومركز الشرطة بكل مركز وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق هذه المراكز والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد، حيث تم تنفيذ عدد حالتين تعدي على أرض زراعية عند (كوبري فارس بقرية تل الزوايدة ومصب حمد الاسمر) بمركز البداري و3 حالات بـ(حوض مكارم بقرية رزقة بالمنشأة الكبرى ، وحوض صالح دوس قرية مير ، وحوض احمد الغربي بقرية مير) في مركز القوصية وحالة بقرية بني مر بمركز الفتح وحالتين بحوض الستين وجزيرة ساحل سليم مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ قراره الصادر بشأن تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة بحيث تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية التي هي مصدر الأمن الغذائي لنا جميعاً مؤكداً على أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين مضيفاً أن ملف التعديات على الأراضى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع التعدىات على الأراضى وإزالتها فوراً وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الأجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.

إزالة مخالفات البناء

ازالات التعديات

إزالة مخالفات البناء