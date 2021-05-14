هجوم إلكتروني يستهدف هيئة الخدمات الصحية الأيرلندية

أغلقت هيئة الخدمات الصحية التابعة للحكومة الأيرلندية أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بعد تعرضها لما وصفته بأنه "هجوم كبير بواسطة برنامج فدية" اليوم الجمعة.

ونقلت قناة "آر تي إي" العامة عن بول ريد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية قوله إن إيقاف تشغيل الحواسب كان ضروريا لحماية بيانات المرضى.

وذكر ريد: "إنه هجوم متطور للغاية، ويؤثر على جميع أنظمتنا الوطنية والمحلية".

وأضاف ريد "نحن في مراحل استيعاب التهديد بصورة كاملة".

وتشهد أيرلندا إغلاقا ثالثا بسبب جائحة فيروس كورونا منذ أواخر ديسمبر الماضي، على الرغم من أنه تم تخفيف الإجراءات بشكل طفيف هذا الأسبوع.

وكانت قد أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين في أيرلندا (NIAC)، بأن يعطى لقاح أكسفورد أسترازينيكا ، فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر .

ويقول التوجيه الجديد : "لا ينصح بلقاح Vaxzevria المضاد لكورونا لمن تقل أعمارهم عن 60 عامًا بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية ذات مخاطر عالية جدًا أو عالية للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم".

كما توصي اللجنة بعدم إعطاء جرعة ثانية من لقاح AstraZeneca "لأي شخص أصيب بجلطات دموية غير عادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى".

ومع ذلك، فإن اللجنة تقول إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من حالة طبية شديدة الخطورة، يجب أن يتلقوا جرعتهم الثانية، بعد 12 أسبوعًا كما هو مقرر.

في حين أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين لا يعانون من حالة طبية شديدة الخطورة يجب أن يخضعوا لفترة زمنية مجدولة بين الجرعات إلى 16 أسبوعًا "للسماح بمزيد من التقييم للفوائد والمخاطر مع توفر المزيد من الأدلة".

وتعليقًا على النصيحة الجديدة ، قالت رئيسة اللجنة الإيرلندية كارينا بتلر: "تدرك اللجنة الحاجة إلى الموازنة بين الفوائد الكبيرة لبرنامج التطعيم الوطني والمخاطر النادرة جدًا لهذه الأحداث المبلغ عنها. في حين أن هذه حالة نادرة للغاية ، يجب مراعاة حقيقة أنها تنطوي على مخاطر عالية جدًا للوفاة أو نتيجة وخيمة.