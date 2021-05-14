طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف منزلا فى خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن بوارج تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها لمواقع على شواطئ غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، شنت 160 طائرة حربية إسرائيلية في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

فيما احتشد المئات من نشطاء مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية الفلسطينية، نصرة للقدس وغزة.

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاج "يلا على الحدود".

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وتوافد المشاركون صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة باعتداءات الاحتلال في القدس وعدوانه على غزة، وسواها من الشعارات التي أكدت على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والعودة.

وشهدت معظم المدن الأردنية خلال الأيام الماضية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.