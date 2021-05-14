أوكرانيا وفرنسا تناقشان العلاقات الاقتصادية الثنائية

ناقش وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو ونظيره الفرنسي برونو لو مير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال مارشينكو- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- إنه في الآونة الأخيرة، عملنا بجد لتنفيذ مشاريع أوكرانية-فرنسية مشتركة وتوطين الإنتاج الفرنسي في أوكرانيا.

وأضاف مارشينكو أن توقيع أربع اتفاقيات حكومية دولية بقيمة تزيد عن 3ر1 مليار يورو هي خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا .

وتبادل وزير الاقتصاد الفرنسي الأفكار والخطط للمشاريع المستقبلية، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية وتعدين الليثيوم

كما ناقش الوزيران التوقعات الاقتصادية للبلدين.

وأشار مارشينكو إلى أنه على الرغم من وباء كورونا، فإن أوكرانيا لديها توقعات متفائلة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 6ر4٪ في عام 2021.

وتبادل الجانبان تجربتهما في مكافحة انتشار كوفيد-19.

وأبلغ الوزير الأوكراني ممثلي الوفد الفرنسي أن البلاد تعمل بنشاط لتسريع وتيرة تطعيم السكان ضد الفيروس التاجي، قائلا إنه بصرف النظر عن العديد من الاتفاقيات الرئيسية المبرمة بالفعل بشأن شراء اللقاحات، هناك خطط لزيادة إمدادات اللقاحات إلى أوكرانيا .

ومن جانبه، أكد لو مير دعمه لأوكرانيا في تنفيذ إصلاحات مهمة، وشدد على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاح القضائي والذي يعد أحد الشروط المهمة أيضًا كي تستلم أوكرانيا الدفعة التالية من صندوق النقد الدولي.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.