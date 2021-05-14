محلل أمريكي: انخفاض تعداد سكان الصين له تأثيرات إيجابية على المناخ

لم يدرك العالم بعد طبيعة التحول الهائل الذي سيحدث في الوقت الذي يبدأ فيه تعداد سكان الصين في الانخفاض، وهذا الحدث الذي طال انتظاره لم يقع في عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية، ولكن من الممكن أن يحدث قريبا.



وقال بيتر اورسج، رئيس مجموعة الحلول الاستراتيجية المالية في مجموعة سيتي جروب وزميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه من منظور المناخ ، يعد تراجع تعداد السكان خبرا سارا ، لأن عددا أقل من الناس يعني انخفاض الانبعاثات.



وكما هو الوضع بالنسبة للعديد من حالات عدم اليقين المحيطة بمستقبل كوكب الأرض، من الصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق للكربون جراء انخفاض عدد السكان.



ويلاحظ أن سكان الصين يشيخون بوتيرة سريعة، وكان صانعو السياسة في البلاد يحدوهم الأمل في أن يؤدي وقف تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام 2016 إلى تشجيع المزيد من المواليد.



غير أن معدل المواليد في الصين لم يرتفع ولا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب لزيادة عدد السكان ، وذلك ربما لأن قاعدة الطفل الواحد استمرت طويلا ما أدى لترسيخ نمط جديد، ولأن الدخل في البلاد يرتفع، و في عام 2020، ربما تسببت جأئحة فيروس كورونا أيضا في خفض معدلات الخصوبة.



وسوف يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة حتما إلى تراجع عدد سكان الصين، وفي عام 2017، توقع مجلس الدولة الصيني أن يصل عدد سكان البلاد إلى ذروته في عام 2030 وبدلا من ذلك توقعت دراسة اصدرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في العام الماضي أن يبدأ الانخفاض في عام 2027.



وأشارت تقارير إخبارية يُفترض أنها تستند إلى بيانات تعداد السكان في الصين ،إلى أن عدد السكان بدأ بالفعل في الانخفاض في عام 2020.



من جانبها ،أكدت الحكومة الصينية أن هذه التقارير خاطئة ، وأن البيانات الرسمية تظهر زيادة طفيفة للغاية من 40ر1مليار نسمة في عام 2019 إلى 41ر1مليار نسمة في العام الماضي. ولكن من الواضح لمعظم المراقبين أن عدد سكان الصين سيبدأ في الانكماش قريبا ، إن لم يكن قد انكمش بالفعل.



وأضاف اورسج ، وهو باحث متميز في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ،أن هذا الوضع يعد مهما بالنسبة للمناخ لأن الصين لديها أكبر عدد من السكان في العالم ، ويعني المزيد من الناس المزيد من الانبعاثات وأن يواجه عدد أكبر من السكان خطر تغير المناخ.