7562 إصابة جديدة و287 وفاة بكورونا في أوكرانيا 

سجلت أوكرانيا 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و143 ألفا و448 إصابة.



وكتب وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 7562 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 336 طفلا و216 من العاملين في المجال الطبي خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف أنه في خلال الفترة نفسها، توفي 287 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما انتقل 2195 آخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 47 ألفا و620 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين مليون و832 ألفا و601.



وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و"فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.