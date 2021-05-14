الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لوك العيد» محمد هنيدي يضحك جمهوره بصورة جديدة على فيس بوك

محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان "ستايل العيد" وهو ما دفع جمهوره للتفاعل بقوة مع تلك الصورة بسبب التجديد في اللوك الذي خرج به جمهوره.

 

لوك العيد لهنيدي

وظهر محمد هنيدي في الصورة مرتديا باروكة حمراء اللون وملابس مختلفة في إشارة منه للملابس والشكل الذي يخرج به الشباب في الأعياد، معلقا على الصورة "ستايل العيد" وسخر عدد كبير من المتابعين من هذا الاستايل خاصة بعد انتشارك تلك الظاهرة في الشارع المصري في الأعياد المختلفة من قبل الأطفال والشباب الصغير وسط انتقادات كبيرة لهم مع كل ظهور لهم.

ومن المقرر أن يخرج الفنان محمد هنيدي خلال الساعات القادمة في بث مباشر على إحدى صفحات الفيس بوك الشهيرة لمشاركة الجمهور أخباره ومشروعاته الجديدة التي ينوي تقديمها خلال الفترة القادمة بعد انتهاء تصوير ومونتاج فيلم "الإنس والنمس" وتحضيره لعمل كوميدي جديد خلال الفترة القادمة.

 

وكان المنتج هشام عبد الخالق قرر تأجيل فيلم "الإنس والنمس" من بطولة الفنان محمد هنيدي الذي كان مقررا إطلاقه خلال موسم عيد الفطر المبارك الحال، ولكن بسبب الظروف الأخيرة تم تأجيل الفيلم حاليا على أن يعرض خلال عيد الأضحى في حالة تحسن الأوضاع، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت، عمرو عبدالجليل، الذي يطارد بطل العمل، محمد هنيدي، طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما والفيلم يشارك في بطولته مع محمد هنيدى، كلا من منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي صورة لوك العيد فيس بوك ستايل العيد

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