الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار صوب شاب فلسطيني قرب رام الله

أفادت فضائية سكاي نيوزعربية فى نبا عاجل لها قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب نقطة عسكرية قريبة من مستوطنة عوفرا شرق رام الله.

كما أعلنت دنيا الوطن، إصابة الشاب إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات جيش الاحتلال.

فيما استشهد 10 فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

وفى بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والقدس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الاحتلال قمع مسيرة انطلقت من منطقة باب الزقاق في بيت لحم، وصولا الى المدخل الشمالي للمدينة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق.