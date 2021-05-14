الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مظاهرة حاشدة على الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للقدس وغزة

الأردنيين على الحدود
الأردنيين على الحدود الفلسطينية الأردنية

احتشد المئات من نشطاء مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية الفلسطينية، نصرة للقدس وغزة.

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاج "يلا على الحدود".

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وتوافد المشاركون صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة باعتداءات الاحتلال في القدس وعدوانه على غزة، وسواها من الشعارات التي أكدت على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والعودة.

وشهدت معظم المدن الأردنية خلال الأيام الماضية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمان.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

وفى بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والقدس.

الحدود الأردنية الفلسطينية وقفة تضامنية نصرة القدس الإحتلال الإسرائيلي فلسطين

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