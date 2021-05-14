الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتهدئة «فورية» في غزة وإسرائيل

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.
وقال جوتيريش، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "احتراما لأجواء الاحتفال بعيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل".
وأضاف: "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء . ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى ارتفاع حدة التشدد والتطرف في المنطقة بأسرها".
ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على غزة، بشكل غير مسبوق، وسط أنباء متضاربة عن بداية التوغل إلى غزة، أو الاستعداد فقط للتوغل.
وتواصل القوات البرية والجوية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 115 شهيدا حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة
وكانت الحصيلة السابقة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، 109 شهداء، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة عيسى في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد العائلة المكونة من خمسة أفراد.

وأضافت الوكالة أن فلسطينيين اثنين استشهدا أيضا وأصيب ثالث، بعدما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في شارع الدحدوح غرب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة "الرنتيسي" في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار؛ ما أدى إلى استشهاد 6 آخرين وإصابة أكثر من 100 شخص بعد استهداف منزل آخر في المدينة.

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