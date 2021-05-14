أشهر معادلة بالعالم لأينشتاين تباع فى مزاد علنى

عرضت رسالة كتبها عالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، وتتضمن أشهر معادلة بالعالم، في المزاد العلني بقيمة تقدر بـ400 ألف دولار.

تمت كتابة الرسالة، التي أرسلها أينشتاين إلى الفيزيائي البولندي - الأمريكي لودفيك سيلبرشتاين، في عام 1946، وتحتوي على المثال الوحيد المكتوب بخط اليد لـلمعادلة الشهيرة "إي=إم سي 2"، وفقا لبيان صحفي من دار مزادات "آر آر".

وقال أمناء المحفوظات في مشروع أوراق أينشتاين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن الأوراق الموجودة في الكليات تحتوي على الأمثلة الهولوغرافية الوحيدة المعروفة، وفقا لشبكة سي إن إن.

وتظهر الرسالة المكونة من صفحة واحدة المعادلة في السطر الأول، والتي تترجم إلى "يمكن الإجابة عن سؤالك من الصيغة (إي = إم سي2)، دون أي معرفة إذا كانت "إي" هي طاقة نظامك المكونة من الكتلتين، و"إي صفر" هي طاقة الكتل عندما تقترب من مسافة غير محدودة، تكون كتلة النظام عبارة عن "إي صفر – إي/سي 2".

من جانبه، قال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لمزادات "آر آر"، في البيان إنها رسالة مهمة من وجهة نظر الهولوغرافيك والفيزياء لأنها تظهر تفكير أينشتاين في واحدة من أهم المشاكل الفيزيائية.

ومن المقرر أن يتم بيع الرسالة بالمزاد العلني مع بعض رسائل أينشتاين الأخرى، بما في ذلك واحدة تظهر معادلات مجال الجاذبية الخاصة به، وتعليقه على صعود هتلر والنازية في عام 1934.

وسيبدأ المزاد يوم الخميس المقبل بمبلغ 25 ألف دولار وينتهي في 20 مايو المقبل.

يذكر أن اينشتاين قدم وأنجز الكثير في مجال الفيزياء، الى الحد الذي اصبح اسمه مرادفا للعبقرية.

عقب وفاته، شرح علماء دماغ اينشتاين وقاسوا ابعاده ووزنه، كما ارسلت عينات منه الى مختبرات في شتى ارجاء العالم.

وتوصلت البحوث الى ان دماغ آينشتاين تميز بأن خلاياه العصبية مرصوصة بشكل غير طبيعي الامر الذي ربما اتاح له التعامل مع المعلومات بشكل اسرع من سواه.

كما كانت المناطق في دماغه المسؤولة عن ادراك المكان والتفكير الرياضي اكبر من الحجم الطبيعي.

فيما يقول البعض إن كل ذلك محض تخمين، وانه من الصعوبة بمكان اثبات وجود اي علاقة بين تركيب دماغ آينشتاين وعبقريته.