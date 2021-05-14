الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ 11 ألف طفل في دور الأيتام

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، هدايا وعيديات لـ 11 ألف ابن من أبناء مصر  في دور الأيتام على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر.

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور  بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم ، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

وقامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار  من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت  مبادرة "بينا" بتنفيذ ورشة  عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب  وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

أهداف المبادرة: 

1.تطوير جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

2. القضاء على كل صور الانتهاكات.

3. تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبــلاغ الوزارة بها.

4. تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من كافة أطراف وأصحاب المصلحة.

5. التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.

6. إدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال.

7. تدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية.

الأهداف الاستراتيجية: 

1. رفع جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.

2.  تشجيع المواطنين على التطوع.

3.  دعم مفهوم المراقبة المجتمعية.

الإنجازات

حققت المبادرة عدة إنجازات مهمة يمكن عرضها علي عدة محاور كالتالي:

 محور التطوع:
• تنظيم 4 ورش تقييمية للدليل الوطني للتطوع بحضور مختصين ومهتمين بمجال التطوع من 28 منظمة من منظمات المجتمع  المدني في 2/2019م نتج عنها اجراء بعض التعديلات بالدليل ليتوافق مع متطلبات المجتمع التطوعي بمصر.
• تم تدشين فاعلية " كن متطوعا " بجامعة عين شمس لتعريف الشباب بأهداف المبادرة و حثهم على التطوع  بحضور الفنان رامي جمال3/2019 م و بمشاركة عدد 750 طالب جامعي وتم تعريف اكثر من 2000 طالب عن المبادرة على مدار يومان.
• الانتهاء من النسخة التجريبية من الموبايل أبلكيشن.

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IMG-20210514-WA0013
طريق خدمات مجتمع اجتماع الوطن جمهور رامي مستوى عرض المواطنين

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