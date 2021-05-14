الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع سائق توك توك اصطدم بسيارة ملاكي في إمبابة

تصادم ارشيفية
تصادم ارشيفية

تجري النيابة العامة في إمبابة تحقيقات موسعة في مصرع سائق توك توك عقب تصادمه بسيارة ملاكي في ميدان الكيت كات، حيث صرحت بدفن جثة المجني عليه وباشرت التحقيق مع سائق السيارة الملاكي.


البداية كانت بتلقي قسم شرطة إمبابة، إشارة من مستشفى التحرير العام  يفيد بوصول جثة هامدة إثر حادت تصادم بسيارة ملاكي.


وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن المتوفى يُدعى “عبدالرحمن” عمره 18 عامًا،  كان يقود “توك توك”، على طريق ميدان الكيت كات، واصطدام بسيارة ملاكي يقودها شاب وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

إمبابة تحقيقات سائق توك توك سيارة ملاكي

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