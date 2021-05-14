الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تتابع تنفيذ القرار العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس

الاجتماع الوزاري
الاجتماع الوزاري العربي بشأن العدوان على القدس

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بأن مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج تعكف حاليا على متابعة تنفيذ التكليفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري قبل يومين بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.

وأضاف المصدر في بيان طالعته "الدستور"، أن مجالس السفراء العرب في العواصم الرئيسية تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لديها لحشد التأييد للموقف الفلسطيني المؤيد عربياً  حول اعتداءات إسرائيل على القدس وأهلها، بما فيها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف، وكذلك ماتقوم به من ممارسات مفضوحة للضغط علي اهالي حي الشيخ جراح للرحيل عن المدينة.

ودعا القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري الطارئ الذي انعقد يوم 11 من مايو الجاري، إلى إطلاق تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي مكثف من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، محملاً إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، ومطالباً بتدخل المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم.

وأوضح المصدر المسئول، أن بعثة الجامعة بنيويورك تتابع مع المجموعة العربية هناك عن كثب التحركات الجارية في مجلس الأمن بهدف تحميل إسرائيل مسئولية إعتداءاتها، وبخاصة في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة.

وأشار  إلى أن تونس –العضو العربي في المجلس- تقود هذه التحركات باقتدار، فيما يسعي البعض الي إجهاضها حمايةً لإسرائيل من التعرض لأي مساءلة أو انتقاد.

وأضاف المصدر أن التعاطف الدولي مع معاناة المقدسيين وما يتعرضون له من اعتداءات واستفزازات غير مبررة، يبدو واضحاً في الأحداث الأخيرة، وأنه يتعين البناء على ذلك من خلال حشد المزيد من التأييد الدولي لكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو في الأراضي المحتلة بوجهٍ عام.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على أن الأولوية الآن تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري، تجنباً لتصعيد متبادل قد تطال تبعاته المنطقة بأسرها.

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. 

جامعة الدول العرببة القرار العربي العدوان الإسرائيلى القدس المحتلة متابعة مجلس الأمن

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