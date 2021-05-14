الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدي ومنى زكي يحضران لفيلم كوميدي بتوقيع عمر طاهر وإسلام خيري

محمد هنيدي
محمد هنيدي

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل تحضير محمد هنيدي ومنى زكي لفيلم كوميدي بتوقيع عمر طاهر وإسلام خيري، حيث يلتقي الثنائي في تجربة فيلم كوميدي جديدة بعد محاولات طويلة للقاء خلال السنوات الماضية دون أن تحدث، حيث اتفق محمد هنيدي ومنى زكي على التواجد في الفيلم الكوميدي الجديد.

محمد هنيدي ومنى زكي يحضران لفيلم كوميدي

ويبدأ الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي خلال الأيام القادمة التحضير للمشروع الكوميدي الجديد بعد الاتفاق الرسمي على التواجد في هذا التجربة التي كتبها المؤلف عمر طاهر ويقف على إخراجها إسلام خيري، ومن المقرر أن تعرض خلال العام القادم في السينيمات ودور العرض.

ويعقد طاقم العمل جلسات خلال الفترة القادمة للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم الجديد واختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل الجديد الذي سيكون عبارة عن فيلما ينتمي إلى الكوميديا الساخرة.

تأجيل فيلم الإنس والنمس

وعلى صعيد آخر قررت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي تأجيل الفيلم إلى عيد الأضحى القادم، بعد أن كان مقررا عرضه خلال عيد الفطر الحالي؛ إلا أن الشركة رأت تأجيله حتى تتعافى السينيمات، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي طبقها مجلس الوزراء ومنعت تواجد الجمهور بعد التاسعة مساء، مما سيقلل من الإيرادات المتوقعة من الأعمال المختلفة وهو ما دفع عدد من الأعمال للخروج من الموسم.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية العفريت، عمرو عبدالجليل، الذي يطارد بطل العمل، محمد هنيدي، طوال الوقت، وهو ما يسبب له حالة من الهلع الكوميدي والمعتمدة على المواقف بينهما.

وكانت الفنانة منى زكي نجحت في تحقيق ردود فعل هائلة على مسلسلها الجديد “لعبة نيوتن” الذي عرض على قنوات دي إم سي وأثار جدلا كبيرا في الشارع المصري وحقق مشاهدات عالية بمشاركة محمد ممدوح ومحمد فراج والفنان سيد رجب ومن إخراج تامر محسن عادت به لجمهورها بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات.

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي منى زكي الفنانة منى زكي فيلم كوميدي إسلام خيري

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