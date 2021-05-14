مدينة بلجيكية تضع العلم الفلسطينى على مقرها تضامنا مع الشعب

وضعت بلدية مدينة تورنيه البلجيكية، صباح اليوم الجمعة، العلم الفلسطيني على مقرها، تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وتقع تورنيه في محافظة هينو في إقليم والوني الناطق باللغة الفرنسية، وهي متوائمة مع مدينة بيت لحم في الوقت الذي تقيم فيه محافظة هينو علاقة توأمة ايضا مع المحافظة.

وترتبط تورنيه بعلاقة صداقة وتضامن مع فلسطين منذ قرابة 30 عاما، وتساهم في العديد من المشاريع التنموية والثقافية فيها.

ونظمت العديد من الفعاليات الثقافية الهامة مع فلسطين، كما أرسلت العديد من الوفود الرسمية والشعبية اليها، واستقبلت ايضا العديد من الوفود الفلسطينية.

واستشهد عشرة فلسطينين منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.

ولفتت الوكالة إلى أن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

كما ذكر موقع واللا العبرى، أن جيش الاحتلال هاجم قطاع غزة بقوة ضخمة، اشتركت فيها 150 طائرة، كما استخدم فيها 450 قذيفة وصاروخ.

وأشار الموقع إلى أنه تم استهداف 160 هدفًا خلال نصف ساعة.