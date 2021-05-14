القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، بجانب حالتي إصابة من خارج المحافظة.

وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل إصابة ب10 حالات إصابة ثم كفرشكر وشرق شبرا ب3 حالات إصابة لكل منهما ومركز قليوب بحالة واحدة، فيما حققت مراكز الخانكة والقناطر الخيرية والعبور وغرب شبرا وشبين القناطر وطوخ وقها صفر إصابة.



فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد فقط خلال ال24 ساعة الماضية.

حيث شهدت مستشفى ناصر العام حالتي وفاة ومستشفى عزل قها حالة واحدة بينما سجلت 11 مستشفى ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا المستجد صفر وفيات خلال نفس الفترة.



وبحسب البيان فإن المتوفين رجل وسيدتين هم س ك 66 سنة من طوخ وا ع 65 سنة وس د 67 سنة وكلاهما من حي غرب شبرا الخيمة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن بالمحافظة إلى 1428 حالة وفاة.

كما قامت الأجهزة المحلية بمحافظة القليوبية بحملة على قرى ومدن المحافظة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار عدوى الفيروس والأمراض بين المواطنين بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة عدم إرتداء الكمامة فى الشوارع والطرق بمركز ومدينة كفر شكر، وتم التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بإشراف مصيلحى جمال، هدايا محمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن حملات متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مستمرة بالشوارع ومواقف السيارات والمحلات والمطاعم والكافيهات والصيدليات والكافتريات وغيرها من أجل الحفاظ على أرواح وصحة أهالينا المواطنين.