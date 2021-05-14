عاملان يمزقان جسد جارهما بسبب لهو الأطفال في سوهاج

أصيب عامل يقيم بناحية السوالم دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالظهر وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، تعدى عليه آخرين بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مركز شرطة طهطا بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول “عبد الغفار . أ . ع ” 24 سنة عامل – ويقيم بناحية السوالم / دائرة المركز مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالظهر وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤاله اتهم كلاً من: “عبد الله. ع” 29 سنة عامل، و”أحمد. ن ” 26 سنة عامل – ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ”مطواة” كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

وكان شهد مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة المركز استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة إصابة عاملين وربة منزل برش خرطوش وجروح قطعية ورضية وجرى ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كلاً من :- طرف أول “صابر . ش . ص” 34 سنة عامل مصاباً ” رش خرطوش بالوجه والصدر ” – وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ووالدته “حليمة . ا . طـ . أ” 75 سنة ربة منزل مصاباً ” جرح قطعي باليد اليمني ” .

وطرف ثان “عبد الله . ف . ب . م” 64 سنة بالمعاش مصاباً ” جرح رضي بفروة الرأس” و”شريف . ع . ف . ب” 33 سنة عامل و”صلاح . أ . ف . ب” 32 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وأتهم الأول من الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .